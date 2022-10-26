МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Средняя сумма ипотечного кредита в России с июня по сентябрь сократилась на 16% — с 5,5 миллиона до 4,6 миллиона рублей, говорится в пресс-релизе ВТБ. "Дом.РФ" предложил выдавать семейную ипотеку родителям с детьми до 18 лет

"По данным ВТБ, с июня по сентябрь средняя сумма ипотечного кредита россиян сократилась на 16% — с 5,5 до 4,6 миллиона рублей. Эксперты банка объясняют такую динамику ростом спроса на вторичную недвижимость и корректировкой цен на рынке", — отмечается в релизе.

По данным банка, средний размер жилищного кредита сокращался месяц за месяцем. Так, в июне средняя сумма сделки не превышала 5,5 миллиона рублей — на 2% ниже майского результата. В июле средний чек составил 4,8 миллиона рублей, в августе – 4,7 миллиона, а в сентябре — 4,6 миллиона. При этом в сентябре 2021 года средний чек по ипотеке составлял 3,6 миллиона рублей — то есть за год он вырос на 27%.

"Снижение среднего размера жилищного кредита произошло на фоне перераспределения спроса заемщиков в сторону вторичного рынка недвижимости… Сегмент "вторички" традиционно характеризуется более либеральной ценовой политикой, что, безусловно, сказывается на сумме кредитных средств, необходимых клиентам для покупки объекта", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, в октябре банк фиксирует дальнейшее снижение показателя – сейчас средний чек колеблется уже в пределах 4,2 миллиона рублей. Российские банки нарастили выдачу ипотеки в сентябре более чем на 20%

Несмотря на повышение ипотечных ставок по стандартным банковским программам, их уровень по-прежнему остается комфортным для заемщиков, а в рамках госпрограмм ценовые параметры остаются на низких значениях уже несколько лет подряд, добавил Дячкин.

За январь-сентябрь 2022 года ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 миллиардов рублей. Наибольший объем продаж по итогам девяти месяцев пришелся на Московский регион, где заемщики получили ипотеку на 90 миллиардов рублей. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (65,8 миллиарда рублей). В топ-5 регионов-лидеров также вошли Краснодарский край (35,6 миллиарда), Татарстан (28,8 миллиарда) и Новосибирская область (20 миллиардов).

В сентябре основная доля выдачи кредитов пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку, а оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.