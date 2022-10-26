МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Уровень фальшивомонетничества в России продолжает оставаться на низком уровне: число выявленных в третьем квартале этого года поддельных купюр снизилось вдвое по сравнению с прошлогодним показателем, свидетельствуют данные Банка России. Центробанк усовершенствует инструмент инфраструктурных облигаций

"Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким. В третьем квартале 2022 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 4 516 поддельных денежных знаков Банка России, что на 49,72% меньше, чем в третьем квартале 2021 года (8 981 штука)", — привел данные ЦБ.

В отчетный период было выявлено 2 829 поддельных пятитысячных банкнот, 642 поддельные двухтысячные банкноты, 852 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (7 штук). При этом было выявлено 60 поддельных монет номиналом 10 рублей, 19 поддельных монет номиналом 5 рублей и 2 поддельные монеты номиналом 1 рубль.

Поддельных банкнот иностранных государств в третьем квартале 2022 года было выявлено 388 штук. Из них в июле обнаружено 192 подделки, в августе — 92 штуки, в сентябре — 104 штуки. Среди выявленных подделок большинство составили фальшивые доллары США (263 банкноты). Поддельных банкнот евро обнаружено 122 штуки. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (2 штуки) и фунты стерлингов Соединенного Королевства (1 штука).