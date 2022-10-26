МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2023-2025 годы учитывает все социальные обязательства, в том числе выделение средств на материнский капитал и увеличенную пенсию, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов напомнил о надежности ОФЗ для инвесторов

"Социальные обязательства. Все решения, которые принимались президентом, все решения, которые принимались Государственной думой, содержатся в постановлениях — все учтены в бюджете и обеспечены финансированием", — сказал министр в ходе встречи с фракцией "Единая Россия".

По его словам, речь идет в том числе о тех социальных обязательствах, которые привязаны к уровню инфляции.

В частности, предусмотрена индексация пенсий. "Это и пособия, это материнский капитал. В полном объеме все заложено. Это и новые задачи — новые универсальные пособия для семей с детьми, для того чтобы помочь семьям, которые живут там, где доход на душу населения ниже уровня прожиточного минимума. Все эти семьи получат дополнительную поддержку из федерального бюджета", — сказал Силуанов.

"Социальные вопросы — наш безусловный приоритет, в полном объеме обеспечен", — подчеркнул он.

Министр встречается с фракцией перед первым чтением в Госдуме проекта федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы, которое состоится позже в среду.