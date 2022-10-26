ЕРЕВАН, 26 окт — ПРАЙМ. ЗАО "Газпром Армения", на 100% принадлежащее "Газпрому", предупредило о фальшивых сайтах и электронных площадках, привлекающих от имени компании деньги граждан в обмен на несуществующие ценные бумаги и участие в инвестпрограммах. В "Сбере" спрогнозировали увеличение числа мошеннических атак на россиян

"Официально предупреждаем, что действующие в сети Интернет фальшивые веб-сайты и платформы, созданные неизвестными лицами и обещающие гражданам прибыль путем "приобретения акций, инвестирования в проекты компании" не имеют никакого отношения к ЗАО "Газпром Армения", — говорится на сайте "дочки" "Газпрома".

Отмечается, что компания не занимается привлечением денежных средств граждан, не выступает с коммерческими предложениями, связанными с реализацией инвестиционных проектов или куплей-продажей природного газа.

"Кроме того, ЗАО "Газпром Армения" не осуществляет никакой деятельности на рынке ценных бумаг. Любой патент, свидетельство, сертификат или другой подобный "документ", в котором упоминается название компании, является подделкой", — отмечается в сообщении.