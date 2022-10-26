МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Экс-зампред Мастер-банка Галина Нагаева и экс-член правления Владимир Орлов, а также общественная организация "Международный центр Рерихов" (МЦР) подали в Верховный суд России кассационные жалобы на арест произведений искусства, в том числе картин авторства семьи Рерихов, а также денежных средств и другого имущества в пределах 24,6 миллиарда рублей. "Росгосстрах" попросил Верховный суд пересмотреть спор с компанией Гинера

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалобы поступили в ВС РФ в период с 14 по 24 октября, решений по ним пока не принято.

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве Мастер-банка наложил арест на объекты недвижимости бенефициара банка Бориса Булочника и около 500 произведений искусства, главным образом – картины, рисунки и эскизы Рерихов. В том числе суд запретил МЦР и другим лицам совершать любые сделки, влекущие или могущие повлечь переход права собственности на арестованное имущество.

В перечне подпавшего под арест имущества – картины, рисунки, эскизы Николая, Святослава и Юрия Рерихов, произведения других авторов, старинные и раритетные вещи, коллекция скульптур из бронзы, иконы, украшения и прочее. По словам адвоката Андрея Дроздова, представляющего в судах МЦР, арестованы оказались культурные ценности, переданные Центру Рерихов частными дарителями, включая Булочника, много лет назад и, в частности, 114 картин, собственником которых является МЦР. Суд прекратил дело по иску Альфа-банка к компаниям группы Roust

Первая инстанция также наложила арест на денежные средства, заморозила недвижимость и другие активы ответчиков в пределах 24,6 миллиарда рублей. Так, суд запретил сделки с пятью зданиями в поселке Николина Гора на Рублевке, принадлежавшими Нагаевой. У Орлова, кроме денег, арестована его половина в ООО "Универсалис Капитал", у сына Булочника – экс-члена правления Александра Булочника – дом и два участка на Рублевке и две квартиры в Москве. Ранее Нагаева, Орлов и МЦР уже подавали апелляции и кассации на обеспечительные меры, но суды оставили ограничения в силе. Булочники обеспечительных мер не обжаловали.

Суд в феврале привлек обоих Булочников, Нагаеву и Орлова к субсидиарной ответственности по долгам Мастер-банка, оцениваемым примерно в 24,6 миллиарда рублей. Точный размер взыскания с ответчиков будет определен по окончании расчетов с кредиторами банка. Лицензию у Мастер-банка, входившего в топ-100 в РФ по активам, Центробанк отозвал в ноябре 2013 года, банкротом он был признан в январе 2014 года.