МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Газпром" 27 октября начнет размещение облигаций объемом 750 миллионов евро, замещающих его еврооблигации, говорится в сообщении компании. "Русал" разместит облигации объемом не менее пяти миллиардов юаней

Выпуск включает в себя 750 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в ноябре 2024 года. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.

Оплата облигаций при размещении будет осуществляться денежными средствами или еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.