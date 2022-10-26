МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Visa Inc вчера отчиталась о более высокой, чем ожидалось, квартальной выручке, поскольку все больше американцев пользуются укреплением доллара, чтобы слетать за рубеж и потратить деньги на покупки и развлечения. Unicredit нарастил чистую прибыль в январе-сентябре

Оптимистичный отчет Visa и конкурирующей с ней American Express еще раз подчеркнули устойчивость потребительских расходов в США. На них практически не повлияло беспокойство по поводу инфляции и растущих процентных ставок.

Однако Visa заявила, что стремительный рост доллара не сулит ничего хорошего американской индустрии туризма, которая в значительной степени зависит от доходов, получаемых от иностранных путешественников.

"Поездки из США в различные зарубежные регионы продолжают набирать обороты", — сказал финансовый директор Васант Прабху в ходе телеконференции, состоявшейся после публикации отчета.

"Но сильный доллар и задержки с выдачей виз в некоторых странах, похоже, влияют на поездки иностранных туристов в США", — добавил он.

В 4-м финансовом квартале, закончившемся 30 сентября, число транзакций, обработанных Visa, крупнейшей в мире платежной сетью, выросло на 12% и составило 50,9 миллиарда.

"Значительный рост числа обработанных транзакций служит хорошим признаком того, что инфляция не является основным фактором роста расходов", — сказал Тед Россман, старший отраслевой аналитик Bankrate.com.

Объем платежей Visa при расчете по постоянному курсу доллара вырос на 10%, при этом трансграничный объем — ключевой показатель, отслеживающий расходы по картам за пределами страны выпуска, — подскочил на 36%. Чистая прибыль Deutsche Bank выросла за январь-сентябрь в 1,8 раза

Скорректированная прибыль Visa составила 1,93 доллара на акцию, прогноз, согласно данным Refinitiv IBES, равнялся 1,86 доллара на акцию.

Чистая прибыль Visa за квартал составила 3,9 млрд долларов, или 1,86 доллара на акцию, по сравнению с 3,6 млрд долларов, или 1,65 доллара на акцию, годом ранее.

Чистая выручка выросла на 19% до 7,79 млрд долларов, а операционные расходы подскочили на 20% до 2,7 млрд долларов.

"В следующем году мы по-прежнему планируем рост расходов на высокий однозначный процент", — сказал Прабху, добавив, что компания сократит расходы в случае рецессии или геополитических потрясений.