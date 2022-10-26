МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения, сказано в сообщении на сайте Верховной рады. На Украине назвали сумму внешних займов на покрытие дефицита бюджета

"Проект закона о внесении изменений в налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения возвращен с подписью от президента 26 октября", — сказано в сообщении.

Документ предполагает процедуру вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности. Если банк будет зачислен к категории "неплатежеспособных", продажа его за 1 гривну будет происходить вне независимо от фактического размера регулятивного капитала банка. Законом предусмотрено, если стоимость общих акций будет больше 1 гривны, то возмещение их стоимости исключительно за счет компенсационных средств РФ, полученных за ущерб, нанесенный Украине.

Сообщается, что вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством вводится прекращение обязательств такого банка перед контролерами и владельцами.

По информации Нацбанка, сейчас на Украине всего 14 системообразующих банков: АО "А-Банк"; АО "Альфа-Банк" Украина; АО "Кредобанк"; АО "ОТП Банк; АО "Ощадбанк"; АБ "Южный"; АО КБ "ПриватБанк"; АО "Пумб"; АО "Райффайзен Банк"; АО "Таскомбанк"; АБ "Укргазбанк"; АО "Укрэксимбанк"; АО "УкрСиббанк"; АО "Универсал Банк".