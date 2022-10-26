МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Покупка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) акций Сбербанка была хорошим вложением, несмотря на временный спад в стоимости акций по сравнению с предыдущими периодами, в будущем ситуация может измениться, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов назвал размер субсидий из ФНБ на лизинг самолетов

В рамках пленарного заседания в Госдуме, где был рассмотрен проект федерального бюджета на 2023-2025 годы глава Минфина отметил, что часть средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) инвестируется в разные активы, например такие, как "Аэрофлот" или Сбербанк.

"Когда мы приобретали акции Сбербанка, то мы вложились и… часть прибыли централизовали в бюджете. По сути дела, для бюджета это было очень хорошее приобретение", — пояснил министр.

Он также добавил, что несмотря на то, что сегодня по сравнению с предыдущими периодами "стоимость акций компаний чуть подприсела", это не означает, что такая ситуация будет сохраняться.

Согласно данным Минфина на 1 октября, из средств ФНБ в ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 314,357 миллиарда рублей и 2,221 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,232 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 53,4 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей — в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" – 11,852 миллиарда рублей. В обыкновенные акции АО "ГТЛК" инвестировано 58,334 миллиарда рублей, и еще 2,299 миллиарда рублей вложено в облигации ОАО АК "Уральские авиалинии".

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 34,307 миллиарда рублей, что эквивалентно 526,6 миллиона долларов.