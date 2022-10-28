МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Запад подорвал доверие к институту финансовых резервов, используя доллар как оружие, странам СНГ стоит отойти от американской валюты во внутренней торговле. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Международная финансовая система должна быть независимой, заявил Путин

"Используя доллар как оружие, Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов", — сказал он на заседании Совета председателей правительств СНГ в Астане.

По словам главы российского кабмина, события последних месяцев показали, что следует опираться только на свои возможности, укреплять технологическую независимость и суверенитет, а также расширять деловые контакты на пространстве Содружества.

Мишустин добавил, что достижение техсуверенитета потребует ускоренного переход на национальные валюты и отказа от доллара во взаимной торговле. Кроме того, необходимо внедрение собственных систем передачи финансовых сообщений, которые просто не будут ни от кого зависеть, в том числе от стран Запада, подчеркнул премьер.