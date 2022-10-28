МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 21 октября составил 15,67 триллиона рублей после 15,62 триллиона на 14 октября, сообщил Банк России. Банкиры узнали, кто в России хранит деньги в наличных

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 51 миллиард рублей, или на 0,3%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.