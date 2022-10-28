Денежная база России в узком определении выросла за неделю
Объем денежной базы России в узком определении вырос за неделю до 15,67 триллиона рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 21 октября составил 15,67 триллиона рублей после 15,62 триллиона на 14 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 51 миллиард рублей, или на 0,3%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20221028/838624053.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.