МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ.  Банк России пока не имеет возможности увеличить для граждан лимит на вывоз из России наличной валюты сверх 10 тысяч долларов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Табличка на здании Центрального банка РФ в Москве

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Ранее в октябре ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из РФ более 10 тысяч долларов наличными. Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров регулятора.

"Что касается наших полномочий по указу выдавать разрешение на вывоз иностранной валюты больше 10 тысяч. Да, такие полномочия у нас появились, но пока возможность увеличить лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет", — сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

"Потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно, как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации", — пояснила она.