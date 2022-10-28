ЦБ не имеет возможности увеличить лимит на вывоз из России наличной валюты
Набиуллина: ЦБ не может увеличить лимит на вывоз из России наличной валюты сверх 10 тысяч долларов
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России пока не имеет возможности увеличить для граждан лимит на вывоз из России наличной валюты сверх 10 тысяч долларов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Ранее в октябре ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из РФ более 10 тысяч долларов наличными. Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров регулятора.
"Что касается наших полномочий по указу выдавать разрешение на вывоз иностранной валюты больше 10 тысяч. Да, такие полномочия у нас появились, но пока возможность увеличить лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет", — сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
"Потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно, как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации", — пояснила она.
https://1prime.ru/finance/20221028/838629723.html
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