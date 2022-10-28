МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике ухудшается, в том числе из-за созданного ранее навеса дешевых денег и ужесточения монетарной политики центральными банками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина: российская экономика перешла в период структурной трансформации

"Ситуация в мировой экономике ухудшается. Многие страны в течение длительного времени проводили мягкую денежно-кредитную политику, создавая в экономике навес дешевых денег. И эта политика привела к неизбежным в таком случае дисбалансам, усилив риски финансовой стабильности на глобальных рынках. В ответ на высокую инфляцию многие страны резко повышают ставки, что также имеет негативные последствия в виде торможения роста глобальной экономики и повышения стоимости обслуживания долга", — сказала Набиуллина.

По ее словам, на это накладывается эффекты фрагментации мировых рынков и роста геополитической напряженности. "Дальнейшее усиление кризисных процессов в мире и расширение санкций означает сдвиг в сторону еще большего сокращения российского экспорта и возможного ослабления рубля с соответствующими проинфляционными эффектами", — добавила Набиуллина.