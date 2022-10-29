МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ЕС может удержать в качестве гарантии замороженные резервы России на 300 миллиардов евро до тех пор, пока Москва не присоединится к восстановлению Украины, предложил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Набиуллина прокомментировала заморозку российских активов за рубежом

Он отметил в беседе с Funke, что одной лишь этой суммы может не хватить на проведение всех необходимых мероприятий. Политик не исключил, что для этих целей может быть сформирован специальный фонд.

По словам Рейндерса, Евросоюз уже заблокировал активы 90 человек, свыше 17 миллиардов евро в семи европейских странах.

Европейская комиссия в мае представила пакет мер по возможной конфискации замороженных российских активов. Ожидалось, что соответствующую директиву примут в октябре, однако конкретной информации по данному вопросу до сих пор не появилось.

Ранее Рейндерс заявлял, что принятие директивы позволит арестовывать активы российского бизнеса в случае обхода санкций.