МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Вопрос мировых альтернативных систем расчетов созрел уже довольно давно, и Россия могла бы стать инициатором, конструктором и переговорщиком в процессе формирования новых международных финансовых платформ, заявил РИА Новости исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Мишустин призвал создать в России новую финансовую архитектуру

"Технически сейчас все возможно, время 90-х, когда мы и подумать не могли, что мы собственную расчетную систему создать можем (в этом плане была безнадега, и думали, что вечно будем зависеть от другого мира), прошло. Можем все. А Россия могла бы взять на себя функцию именно переговорщика, инициатора процесса, его конструктора", — сказал Свириденко.

По его словам, вопрос создания альтернативных систем расчетов созрел уже лет 50 назад. "Тогда уже были первые санкции в отношении Северной Кореи, Вьетнама, Кубы, и они были сильно ограничены в расчетах. Слегка страдал и другой мир, где чтобы начать рассчитываться с внешнеторговыми партнерами, надо было сначала получить доллары, в своих валютах это не получалось", — отметил эксперт.

Свириденко полагает, что сейчас технических проблем для новых систем нет: есть механизмы цифровых денег, почти каждая страна сделала себе расчетную систему, к которой может подключиться фактически любой банк; однако существуют проблемы резервов.

Так что встает вопрос о создании универсальной резервной валюты, продолжил эксперт. В Европе в свое время это была чисто техническая валюта ECU, как раз для целей клиринга и обмена, в Совете экономической взаимопомощи (СЭВ) был переводной рубль. Сейчас это могут быть чисто цифровые крипторезервные валюты, отметил он и добавил, что "тут главное договориться".

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил о неизбежности формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчетов. По словам главы государства, такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления.