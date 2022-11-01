Набсовет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи вновь рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении биржи.
Набсовет 25 марта рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года, и акционеры на годовом собрании в июне поддержали эту рекомендацию. Вместе с тем наблюдательный совет в марте сообщал, что продолжает оценивать ситуацию и намеревается вернуться к обсуждению вопроса о выплате дивиденда в течение 2022 года.
"Наблюдательный совет 31 октября 2022 года рассмотрел вопрос "О решениях, принятых наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 25.03.2022." и принял соответствующее решение", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20221101/838666439.html
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