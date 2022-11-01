МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи вновь рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении биржи. Российский рынок акций показал рост на старте торгов

Набсовет 25 марта рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года, и акционеры на годовом собрании в июне поддержали эту рекомендацию. Вместе с тем наблюдательный совет в марте сообщал, что продолжает оценивать ситуацию и намеревается вернуться к обсуждению вопроса о выплате дивиденда в течение 2022 года.

"Наблюдательный совет 31 октября 2022 года рассмотрел вопрос "О решениях, принятых наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 25.03.2022." и принял соответствующее решение", — говорится в сообщении.