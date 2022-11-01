МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Объем вкладов населения в России в сентябре снизился на 0,13%, самое сильное сокращение наблюдалось в Ростовской области – на 1,53%, вместе с тем в ряде регионов этот показатель вырос, больше всего – в Ингушетии, на 5,55%, изучил для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Доллар подешевел к другим основным мировым валютам в первый день ноября

"По данным ЦБ, за сентябрь 2022 года объем вкладов населения (без учета эскроу-счетов) в рублях в российских банках сократился на 0,13%", — сообщил эксперт.

Самое большое сокращение среди регионов зафиксировано в Ростовской (-1,53%), Воронежской (-1,48%), Курской (-1,4%), Самарской (-1,35%) и Тюменской (-1,16%) областях.

Однако в пяти регионах объем вкладов населения вырос более чем на 2%, выяснил аналитик.

На первом месте – Ингушетия, рост объема вкладов там составил 5,55%. Далее идут Алтай (+3,2%), Белгородская область (+2,4%), Чечня (+2,35%) и Тыва (+2,8%).

"Чрезвычайно высокий темп роста вкладов в рублях в российских банках был зафиксирован за пределами РФ (+27,5%). Эти аномалии могут быть связаны с выплатами в связи с СВО", — заключил Осадчий.