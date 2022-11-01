ЕРЕВАН, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистый приток денежных переводов в Армению с января по сентябрь 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 155% — до 1,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам директор макроэкономического департамента Центрального банка республики Армен Нурбекян. Центробанк Армении повысил ставку рефинансирования

"Общие чистые денежные переводы через банковскую систему в январе-сентябре составили 1,7 миллиарда долларов", — заявил Нурбекян.

По его словам, "это очень большая цифра". "По существу, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост составил 155%, который почти полностью обусловлен ростом (числа чистых денежных переводов — ред.) из России", — пояснил представитель ЦБ.

Нурбекян отметил, что данный показатель напрямую влияет на формируемый в Армении валютный курс.