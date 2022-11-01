Чистые денежные переводы в Армению выросли на 155 процентов
ЦБ: чистые денежные переводы в Армению в январе-сентябре выросли до 1,7 миллиарда долларов
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ЕРЕВАН, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистый приток денежных переводов в Армению с января по сентябрь 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 155% — до 1,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам директор макроэкономического департамента Центрального банка республики Армен Нурбекян.
"Общие чистые денежные переводы через банковскую систему в январе-сентябре составили 1,7 миллиарда долларов", — заявил Нурбекян.
По его словам, "это очень большая цифра". "По существу, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост составил 155%, который почти полностью обусловлен ростом (числа чистых денежных переводов — ред.) из России", — пояснил представитель ЦБ.
Нурбекян отметил, что данный показатель напрямую влияет на формируемый в Армении валютный курс.
https://1prime.ru/finance/20221101/838675422.html
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