МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. У людей без накоплений сокращаются шансы получить заем на покупку жилья, пишут "Известия". Ужесточение требований банков по выдаче необеспеченных кредитов привело к тому, что всё меньше заемщиков могут воспользоваться ими с целью получения ипотеки. Эксперт рассказал, где в России самые высокие ипотечные ставки

Банк России проанализировал данные, содержащиеся в бюро кредитных историй. Согласно им, в апреле–июне число случаев, когда заемщики пользовались потребительским кредитом в качестве первоначального взноса для ипотеки, составило всего 5 тысяч, что в более чем шесть раз меньше, чем в конце 2021 года. Снижение наблюдается и в доле таких случаев. В последнем квартале прошлого их было более 6%, а во втором квартале 2022-го — менее 4%.

Как пояснил регулятор, банки ужесточили политику по выдаче кредитов. Если отбросить программы застройщиков под ставку "около нуля", то для покупателей недвижимости с минимальным первоначальным взносом приобретение жилья стало менее доступной.

В пресс-службе ЦБ отметили, что снижение доли ипотеки, по которой менее чем за квартал до получения был взят потребительский заем, во многом объясняется удорожанием последнего вида кредитов.

"Наличие первоначального взноса ограничивает риски банков, связанные с возможной коррекцией цен на жилую недвижимость и необходимостью реализации предмета залога по необслуживаемым кредитам. Поэтому уровень первоначального взноса коррелирует с частотой дефолтов по кредитам: уровень дефолтов у заемщиков с низким первоначальным взносом значительно выше, чем у других заемщиков. В особенности данная закономерность проявляется в период ухудшения макроэкономической среды", — рассказали в пресс-службе.

Эксперты считают, что, с одной стороны, ипотека становится менее доступной для людей без накоплений, с другой — сам по себе рынок становится более здоровым.