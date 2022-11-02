МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысит свою базовую ставку на 75 базисных пунктов — в этот раз до 3,75-4%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. СМИ: ФРС США может провести масштабное повышение процентных ставок

Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 2 ноября, в 21.00 мск.

В 11.55 мск федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики ожидают, что в октябре показатель остался на уровне сентября и августа в 5,5%.

В 12.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку индекса деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в октябре снизился до 46,6 пункта с 48,4 пункта в сентябре, став самым низким за два года и четыре месяца, как и показала предварительная оценка.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за октябрь. Ожидается, что показатель вырос на 195 тысяч после роста сентября на 208 тысяч.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 октября. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,27 миллиона баррелей и достиг 440,2 миллиона баррелей.