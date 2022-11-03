Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в третьем квартале выросла на 29,3 процента
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в третьем квартале выросла до 8,715 миллиарда рублей
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в третьем квартале 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,3%, до 8,715 миллиарда рублей, сообщает торговая площадка.
"Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11 906,1 миллиона рублей. Чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 8 714,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20221103/838694500.html
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