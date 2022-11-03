МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в третьем квартале 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,3%, до 8,715 миллиарда рублей, сообщает торговая площадка. НРД обратился в совет Европы с обжалованием санкций

"Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11 906,1 миллиона рублей. Чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 8 714,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.