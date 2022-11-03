МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие банки Узбекистана в настоящий момент видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит, заявил в четверг журналистам председатель правления Центробанка страны Мамаризо Нурмуратов. В АТОР заявили, что речи о массовом приеме карт "Мир" в Турции сейчас нет

В Самарканде в четверг отрылся II международный экономический форум.

"Пока речь о возобновлении не стоит", — сказал глава узбекистанского регулятора в кулуарах форума, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления работы системы "Мир" в Узбекистане.

ОН отметил, что в той системе работают коммерческие банки Узбекистана, и "сейчас для них существуют большие риски".

Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard — "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.

При этом, Узбекистан и Россия работают над облегчением условий проведения денежных переводов для российских туристов, добавил Нурмуратов.

"Эта работа идет по линии денежных трансграничных переводов или быстрых платежей", — сказал Нурмуратов в кулуарах форума, отвечая на вопрос о возможной разработке предложений по облегчению проведения безналичных денежных платежей для туристов из России.

Глава ЦБ Узбекистана отметил что стороны изучают возможность разработки такого механизма, который позволял бы россиянам иметь доступ к национальной узбекской валюте — суму — еще до приезда в республику.

Ранее госкомстат сообщал, что число российских туристов в Узбекистане в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны.

После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.