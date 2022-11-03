МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Около 60% расчетов внешнеторговых операций между Узбекистаном и Россией уже осуществляются в национальных валютах, узбекская сторона готова активизировать этот процесс, заявил в четверг журналистам председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов. Путин заявил, что расчеты в нацвалютах будут доминировать

В Самарканде в четверг отрылся II международный экономический форум.

"По последним данным, у нас очень хорошо складывается и примерно 57% (взаиморасчетов) уже осуществляется в рублях и сумах в части экспорта-импорта", — сказал Нурмуратов в кулуарах форума, отвечая на вопрос о динамике расчетов в национальных валютах.

Глава ЦБ Узбекистана отметил, что узбекская сторона готова активизировать этот процесс. "У нас есть в этом плане более лучшие возможности, поскольку мы имеем там свой узбекский банк (Азия-Инвест банк — ред.), это нам очень хорошо помогает", — добавил Нурмуратов.