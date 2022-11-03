МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость чистых активов (СЧА) открытых паевых инвестиционных фондов в России за третий квартал снизилась на 4,1% и составила 671,7 миллиарда рублей, следует из обзора Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), который имеется в распоряжении РИА Новости. Число клиентов ПИФов в России увеличилось за первый квартал

"Стоимость чистых активов ОПИФ без учета фондов с заблокированными бумагами снизилась еще на 4,1% (кварталом ранее — на 6,7%) и составила 671,7 миллиарда рублей. С определенной степенью условности потери открытых фондов с начала года оцениваются примерно в 30%. В разрезе специализаций слабее других выглядят фонды акций: минус 40% к началу года", — сообщает НАУФОР.

По оценкам ассоциации, к 31 марта функционировало порядка 41% ОПИФов и 44% БПИФов, к 30 июня — уже 64% и 56% соответственно. По состоянию на 30 сентября расчет СЧА велся в 67% открытых и в 65% биржевых фондов.

Предполагается, что готовящиеся изменения в нормативную базу позволят возобновить операции с паями оставшихся ПИФов. Изменения позволят сразу же перезапустить фонды с небольшим количеством замороженных бумаг или передать проблемные активы в отдельный ЗПИФ, если их доля в портфеле значительна.

В течение первого полугодия впервые за три года был зафиксирован существенный отток средств из открытых ПИФов. По оценкам НАУФОР, суммарный вывод средств за этот период составил около 20 миллиардов рублей. "Отток пришелся на первые два квартала, тогда как в третьем сальдо привлечения оказалось положительным: 18 миллиардов рублей. Локомотивом послужили фонды облигаций", — говорится в обзоре.

Свыше 1 миллиарда рублей привлекли порядка 4% фондов, у основной массы этот показатель скромнее — более чем в 60% ПИФов сальдо привлечения отрицательное. Максимальный отток из одного ПИФа превысил 8 миллиардов рублей. В целом ряде случаев крупные потери связаны не со специализацией фонда, а с последствиями санкций, наложенных на материнские структуры управляющих компаний.

Доходность ПИФов в значительной степени определяется специализацией фонда и подходами к управлению портфелем. Так, ОПИФы акций оказались в глубоком минусе относительно начала года — медианное значение минус 45,9%. Фонды, ориентированные на облигации, показали положительный результат, хотя и невысокий — медианное значение доходности едва превысило 1,4%. Доходность смешанных ПИФов составила минус 27,8%, денежных ПИФов — 7,1%.

Всего по состоянию на конец сентября в РФ насчитывалось 2104 зарегистрированных ПИФа (1876 действующих). Из них 272 (261) – открытые, 50 (43) – интервальные, 1653 (1455) – закрытые и 129 (114) – биржевые. С начала года действующих фондов стало больше на 9,8%. Таким образом, рынок в основном — на 78% — представлен закрытыми фондами. Открытые фонды традиционно составляют около 13% от общего числа. Для квалифицированных инвесторов предназначены 88% ЗПИФов.