МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сделка по покупке по покупки доли Сбербанка в хорватской Fortenova Group была проведена с соблюдением всех законов и правил Евросоюза и до наступления установленного в ЕС срока, после которого такие приобретения будут запрещены, рассказал инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби в интервью загребскому изданию Jutarnji list. Эксперты заверяют, что продажа Сбербанком Fortenova прошла по всем правилам

По словам Алькетби, он и его компания следят за деятельностью Fortenova с 2019 года, и достаточно давно обсуждали возможность приобретения доли российского банка, поэтому реальность сделки не вызывает вопросов.

Fortenova Group — одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе. В начале ноября Сбербанк сообщил о продаже своей доли в 43% в Fortenova Group инвестору Алькетби. Однако позже издание Frank Media сообщило, что Fortenova ничего не знает о продаже Сбербанком доли в компании и не понимает, как она могла произойти в условиях санкционных ограничений.