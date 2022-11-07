Покупатель доли Сбербанка в Fortenova подтвердил законность сделки
Инвестор из ОАЭ Алькетби подтвердил законность сделки по покупки доли в Fortenova у Сбербанка
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сделка по покупке по покупки доли Сбербанка в хорватской Fortenova Group была проведена с соблюдением всех законов и правил Евросоюза и до наступления установленного в ЕС срока, после которого такие приобретения будут запрещены, рассказал инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби в интервью загребскому изданию Jutarnji list. "Я не гражданин и не резидент ЕС, и я приобрел 43% акций группа Fortenova Group у Сбербанка до установленного срока в ЕС… Я уверен, что мы сможем зарегистрировать наши акции. Я и моя группа лично не под санкциями. Мы продолжим соблюдать все применимые законы и правила в ЕС", — приводит его цитату издание.
По словам Алькетби, он и его компания следят за деятельностью Fortenova с 2019 года, и достаточно давно обсуждали возможность приобретения доли российского банка, поэтому реальность сделки не вызывает вопросов.
Fortenova Group — одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе. В начале ноября Сбербанк сообщил о продаже своей доли в 43% в Fortenova Group инвестору Алькетби. Однако позже издание Frank Media сообщило, что Fortenova ничего не знает о продаже Сбербанком доли в компании и не понимает, как она могла произойти в условиях санкционных ограничений.
https://1prime.ru/finance/20221107/838731762.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.