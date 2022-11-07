МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российский Центробанк разработал минимальные требования, необходимые для добровольного страхования бытовой и электронной техники, в целях пресечения сложившихся на рынке страхования данного имущества недобросовестных практик, следует из пояснительной записки к проекту указания. ЦБ предложил установить требования к страхованию банковских карт

"Банк России разработал проект указания Банка России "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования имущества граждан – бытовой и электронной техники"… в целях пресечения недобросовестных практик, сложившихся на рынке страхования данного имущества", — сказано в тексте документа.

Отмечается, что проект предусматривает минимальный перечень страховых рисков, в том числе утрату или повреждение бытовой и электронной техники в результате противоправных действий третьих лиц, который страховщик имеет право расширить.

Регулятор добавляет, что перечень возможных исключений из страхового покрытия и оснований освобождения страховщика от осуществления страхового возмещения случаями, прямо предусмотренными законом, будет ограничен. Саму процедуру получения выплат, срок которой не должен превышать 30 дней, предлагается стандартизировать.

"Проект подлежит направлению на государственную регистрацию в установленном порядке", — подчеркивается в тексте.