МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Лица, призванные в рамках частичной мобилизации и заключившие контракт на год и более, а также заключившие контракт срочники получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Об этом сообщил представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко. В Минобороны разъяснили порядок налогообложения выплат мобилизованным

"Указом президента Российской Федерации определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей", — сказал он.

По словам представителя военного ведомства, выплата будет произведена после заключения контракта. Далее граждане будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками.

Микищенко добавил, что призванные в рамках частичной мобилизации получают ежемесячные выплаты с 10 по 20 число. "Минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил" 31 день, подчеркнул он.

Представитель Минобороны отметил, что деньги приходят на банковскую карту.