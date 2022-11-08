МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции, но надо увеличивать разницу между МРОТ и прожиточным минимумом на 30%, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Глава Минтруда рассказал об увеличении маткапитала в 2023 году

По его словам, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет величины в 10%.

"В этом году минимальный размер оплаты труда увеличивался в 2 этапа в условиях быстрого роста инфляции, с которым мы столкнулись весной… Второй этап повышения произойдет с 1 января 2023 года. Минимальный размер с учетом уже проведенной 10% индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции", — сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

Он добавил, что для роста дохода работающих граждан необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом, целевой ориентир — более 30%.