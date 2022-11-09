МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российские банки не испытывают беспокойства в вопросе оснащения банкоматами и программным обеспечением, показал опрос, проведенный РИА Новости. По словам участников рынка, ушедшим западным игрокам найдена азиатская альтернатива, а многие отечественные программные разработки не уступают зарубежным аналогам. Эксперты считают, что Россия пока далека от "банкоматного суверенитета"

Сбербанк обеспечен достаточным количеством устройств самообслуживания и комплектующих к ним, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке. Кроме того, в этом году банк перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение и приступил к переводу банкоматов на Linux. "К концу 2023 года на Linux будут работать 90% сети, а до конца текущего года на отечественной операционной системе заработают первые 100 устройств", — добавили в банке.

ВТБ тоже внимательно следит за новинками российского и зарубежного рынка. "Мы уже завершили тестирование банкоматов китайского производства и осенью установили в Москве первые пять устройств в качестве пилотного проекта. Основной критерий выбора новых моделей – высокий уровень технологической базы и надежности. Сегодня значительная часть банкоматов уже работает на отечественных программах", — прокомментировали в кредитной организации.

Российские банки из-за санкций Запада столкнулись с проблемой в покупке ПО из-за того, что многие поставщики прекратили сотрудничество с Россией. Однако существенной проблемой для банков это не является, что подтверждается успешным функционированием банковского сектора, отмечают в банке "Открытие". "Мы не видим задач, решение которых не может быть достигнуто разработкой отечественного ПО. Равно как и не видим категорий западного ПО, принципиально не имеющих аналогов среди отечественных продуктов", — подчеркнули там.

Необходимости кардинальных изменений не видят и в банке "Дом.РФ". Все спокойно и в Новикомбанке. По словам директора департамента процессинга и платежных систем Евгения Березовского, в настоящее время банк активно вводит в эксплуатацию российские банкоматы и параллельно ведет переговоры с азиатскими производителями, в первую очередь, в Китае и Южной Корее.

"В отличие от американских и европейских производителей, которые отказались от поддержки ранее проданных устройств, азиатские производители демонстрируют клиентоориентированность и надежность. Помимо поставок самих устройств, они готовы обеспечить высокий уровень поддержки установленного программного обеспечения, а их сервисные организации имеют в наличии необходимый объем запасных частей, необходимых для обслуживания банкоматов", — говорит он.

Банк "Хоум Кредит" также рассматривает продукцию корейских, китайских и российских производителей для замены стареющих банкоматов и техники, произведенных компаниями, ушедшими с российского рынка. Что касается программного обеспечения, то в большинстве случаев он пользуется российскими разработками. РСХБ также планирует начать сотрудничество с поставщиками оборудования из Китая и Южной Кореи.