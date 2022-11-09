МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банковские вклады гарантированы не только активами самого банка, но еще и Агентством по страхованию вкладов (АСВ), рассказал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в беседе с "Известиями". Россиянам объяснили, какие вклады сейчас самые выгодные

"Риски могут возникнуть в том случае, если сумма депозита превышает максимально подпадающую под страхование — 1,4 миллиона рублей. Чтобы избежать данного риска, нужно выбирать банки, входящие в систему АСВ, и распределять суммы по нескольким кредитным учреждениям, чтобы не превышать установленный лимит", — отметил он.

По словам эксперта, один из главных рисков вложения своих денег — их возможное обесценивание.

"Прямо это не грозит рублевым вкладчикам, в отличие, например, от инвесторов в ценные бумаги, недвижимость, иные активы, которые могут потерять в стоимости. Но косвенные риски есть. Речь идет прежде всего об инфляционном обесценивании самих денег. Проценты по вкладам, как правило, ниже инфляции, и вкладчики несут потери", — отметил экономист.

Кроме того, по его словам, сложности могут быть связаны с вложением своих финансов в валюту других стран — с этим сопряжено множество нюансов.

"Валютные вклады могут быть более рискованны. И дело не только в том, что курс валют может снизиться по отношению к рублю. Вклады в валютах недружественных стран сейчас могут нести и иные опасности из-за санкций. Сложности в снятии, конвертации, переводах средств, повышенные комиссии за хранение на счетах и даже заморозки. Может даже оказаться, что вкладчик останется должен банку, если высока сумма данных комиссий или ставки по вкладам отрицательны", — сказал Гойхман.

Также есть риск потери ряда государственных субсидий и соцвыплат, таких как пособие, выплачиваемое неимущим семьям.

"Имущество, в том числе вклады, учитываются при признании семьи неимущей. Чтобы она была таковой, размер вклада должен не превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума", — предупредил он.

Экономист также дал советы относительно того, на какие сроки делать вклады.

"С одной стороны, чем больше период, тем обычно выше процент. Но при долгосрочных вкладах деньги менее ликвидны. Если они понадобятся раньше окончания срока вклада и он будет закрыт досрочно, то теряются проценты, в зависимости от условий договора. Кроме того, при увеличении ключевой ставки ЦБ доходность новых вкладов повышается. И можно, дождавшись окончания срока короткого депозита, при необходимости более выгодно переложить средства. Правда, есть и обратный процесс. В случае ослабления инфляции и снижения ставки ЦБ проценты по новым вкладам уменьшаются", — сказал Гойхман.

По словам эксперта, нет универсально оптимальной суммы вклада или срока, на который следует его осуществлять и всегда нужно отталкиваться от текущей ситуации. Всё зависит от конкретных потребностей вкладчика, его обстоятельств, конъюнктуры данного рынка в определенный момент, заключил он.