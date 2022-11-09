МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбер продолжает расширять линейку депозитных продуктов в китайских юанях и с 10 ноября вводит новый депозит для всех клиентов "Вклад в юанях". Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зеленому дню

"Сбер продолжает совершенствовать свои депозитные продукты в китайских юанях. С 10 ноября Сбер представит новый депозитный продукт для всех клиентов — Вклад в юанях", — отметил представитель банка.

Такой вклад можно открыть на 1, 2, 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч юаней, максимальная не ограничена. Оформить сделку можно в отделениях или в СберБанк Онлайн. Предложение действует с 10 ноября 2022 года по 17 января 2023 года включительно.

Также с 10 ноября увеличен максимальный срок вклада "Новые возможности", при помощи которого можно выгодно конвертировать доллары в юани или рубли. Банк представил этот продукт 24 октября, а сейчас увеличил его сроки: изначально его можно было открыть на 3, 6 или 12 месяцев, теперь — еще и на 2 и 3 года. Оформить такой депозит могут клиенты, у кого на 13 октября были в Сбере вклады, счета иди карты в американской валюте на сумму свыше 5 тысяч долларов. Ставка в рублях зависит от суммы и срока — от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая — 0,2% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей или 7 тыс. юаней, максимальная не ограничена.