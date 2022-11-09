МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России в настоящий момент рассматривает гибридный вариант внедрения открытых финансов, часть сведений будут обязаны публиковать только крупнейшие участники рынка, говорится в докладе регулятора "Концепция внедрения открытых API на финансовом рынке". "Тинькофф банк" хочет создать продукты на базе цифровых финансовых активов

Открытые API — это программные интерфейсы, публикуемые компаниями в соответствии с требованиями Банка России. Благодаря публикации таких данных поставщики услуг получают не только банковские и платежные данные о клиенте, но и данные об иных финансовых услугах: страховые, инвестиционные, пенсионные и другие. Это позволяет участникам рынка улучшать клиентский опыт и предлагать новые сервисы.

При этом обмен клиентскими данными может происходить только при получении соответствующего согласия от клиента. Согласие должно содержать, в частности, определенный набор данных, в отношении которых оно дается, и срок его действия.

"В настоящее время Банк России рассматривает гибридный режим внедрения Открытых финансов в России, который предполагает, что для некоторых открытых API будет установлен обязательный характер применения со стороны финансовых организаций с соблюдением стандартов Банка России, а по остальным открытым API применение будет носить рекомендательный характер", — отмечается в документе.

Внедрение открытых API будет осуществляться поэтапно. До 2024 года Банк России предлагает установить рекомендательный характер использования стандартов открытых API. При этом предполагается, что обязанность использования стандартов открытых API в первую очередь будет распространяться только на крупнейших участников в ключевых секторах финансового рынка в соответствии с критериями, утверждаемыми Банком России.