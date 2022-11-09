МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Минфин России в среду решил ограничить объем размещения ОФЗ, несмотря на высокий спрос на бумаги, из-за несоответствия значительной части этого спроса рынку и реальному состоянию экономики РФ, при этом министерство рассчитывает, что это решение укрепит доверие инвесторов и снизит волатильность торгов на вторичном рынке, сообщила пресс-служба Минфина. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,52 процента

"Сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ, как и на прошлых неделях, привлекли солидный интерес со стороны инвесторов — совокупный объем спроса на трех аукционах превысил 0,5 трлн рублей. В то же время ценовые условия значительного объема спроса не соответствовали рыночным значениям, что могло быть связано с повышенной волатильностью торгов в преддверии аукционов", — говорится в сообщении.

"Предложенные ценовые условия также не отражают фундаментальные характеристики отечественной экономики и незыблемости главного приоритета макроэкономической политики — обеспечения ценовой, финансовой и бюджетной устойчивости вне зависимости от внешних обстоятельств и вызовов, стоящих перед страной. Об этом в том числе свидетельствует бюджетная политика принятая за основу в утвержденном в первом чтении проекте закона о федеральном бюджете на 2023-2025 годы", — отмечает министерство.

"В связи с этим было принято решение ограничить объем удовлетворенных заявок. Рассчитываем, что данное решение укрепит доверие инвесторов и позволит снизить волатильность торгов на вторичном рынке", — сообщает пресс-служба.

Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 42 миллиарда рублей при совокупном спросе в 537 миллиардов рублей.