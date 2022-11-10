МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance сообщила, что не будет приобретать криптобиржу FTX.com. Стоимость биткоина падает ниже 17 тысяч долларов

Ранее Binance Holdings Ltd. объявила о намерении поглотить криптобиржу FTX.com. При этом глава Binance Чанпэн Чжао утверждал, что FTX сама обратилась за помощью из-за значительного дефицита ликвидности. Чтобы "защитить пользователей", Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX.com и помочь покрыть дефицит.

"Мы решили, что не будем добиваться потенциального приобретения http://FTX.com", — сообщила биржа в Twitter.

Ранее агентство Блумберг передавало, что еще в 2019 году Binance инвестировала в FTX.