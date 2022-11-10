МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительно 800 миллионов рублей на субсидии аграриям на доставку сельхозпродукции по льготному железнодорожному тарифу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство дополнительно профинансирует закупку карет скорой помощи

Выступая в четверг на заседании правительства, он напомнил, что власти для помощи аграриям субсидируют доставку сельхозпродукции по льготному железнодорожному тарифу. В текущем году на эти цели уже было выделено около 5 миллиардов рублей.

"Сегодня дополнительно направим еще 800 миллионов на эти цели, что позволит обеспечить перевозку по железной дороге необходимых аграриям удобрений, семян, а также транспортировку овощей, фруктов, муки, рыбы, другого продовольствия", — сказал Мишустин.

Он добавил, что средства помогут сельхозпроизводителям снизить транспортные издержки, своевременно и бесперебойно доставлять такие грузы от Крыма до Дальнего Востока.

Накануне Минсельхоз сообщал, что субсидия поддержит производителей зерна при перевозке железнодорожным транспортом из регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. В частности, указывали в министерстве, возможности такой перевозки появятся в Дагестан, Краснодарский край, Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую и Ростовскую области, а также в Санкт-Петербург.

По оценке Минсельхоза, дополнительное финансирование позволит субсидировать порядка 1-1,4 тысячи рублей за тонну продукции и поддержать динамику экспорта.