МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в розничном обороте в России в третьем квартале 2022 года составила 77,7%, заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Россияне стали чаще платить зарплатными картами, чем снимать наличные

"Несмотря на все пертурбации, которые мы с вами проходим как страна, как граждане и как бизнес, у нас с вами доля безналичных расчетов за третий квартал составила 77,7%", — сказала она, выступая на форуме Finopolis.

"Цифра красивая сама по себе — три семерки. Но я хочу сказать, 77,7% в розничном обороте, безнал, естественно, разные инструменты, говорит само за себя", — добавила она.