МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. "Росгеология" рассматривает инвестиционную программу на 2023 год на уровне 3-3,5 миллиарда рублей, однако будет исходить из портфеля заказов на следующий год, сообщил глава компании Сергей Горьков в ходе пресс-конференции. Госдума в первом чтении усилит контроль за инвестициями в некоторые сектора

"У нас запланировано порядка двух миллиардов рублей в части докапитализации (от правительства РФ — ред.) на следующий год. И мы думаем, что… как минимум 1 миллиард мы еще запланируем свои средства на инвестиции. Мы смотрим на 3-3,5 миллиарда инвестиций на 2023 год. Еще будем это уточнять исходя из портфеля заказов, который будет на следующий год", — сказал Горьков.

При этом, по его словам, в 2022 году "Росгеология" получила рекордные с постсоветского времени годовые инвестиции — 6,8 миллиарда рублей, из которых четыре миллиарда были предоставлены правительством России для приобретения компанией средств для геологоразведки.

Сейчас доля отечественного оборудования в закупках "Росгеологии" составляет около 82%. Горьков рассказал, что 54% закупок — колесная спецтехника, 20% — геофизическое оборудование, 15% — буровые установки, в основном для твердых полезных ископаемых, 10% тратится на улучшение социально-трудовых условий. Оборудование производит около 20 предприятий. "Росгеология" заказывает его у Горьковского, Кировского и Ульяновского заводов, "Камаза", "Урала", "Алмазгеобура", "Геомаша".

Всего, отметил Горьков, за 3,5 года проведения политики модернизации инвестиции компании составили 16,8 миллиарда рублей, из которых 12,8 миллиарда были ее собственными средствами.

"Росгеология" — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальным опытом, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе. 100% капитала компании находится в собственности государства.