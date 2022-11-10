МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ingka Group, материнская компания торговой сети IKEA, решила оказать финансовую поддержку своим сотрудникам, в том числе сформировать соцфонд на десять миллионов евро, говорится в заявлении компании. АФК "Система" изучит возможность покупки российских активов IKEA

"Ingka Group объявляет сегодня о двух новых мерах по поддержке сотрудников: создание социального фонда в размере 10 миллионов евро для поддержки тех, кто нуждается в ней больше всего, и удвоение скидки для сотрудников до 30% на товары из кафе IKEA и тысячи энергосберегающих продуктов", — сказано в тексте документа.

Компания подчеркивает, что в каждой стране, в которой она присутствует, до конца финансового года будет оказываться поддержка сотрудникам, которым может потребоваться "разовая" финансовая помощь, например, для оплаты счетов за электричество или расходов на жилье. Компания отмечает, что скидка в 30% будет действовать для всех ее сотрудников по всему миру.

"Помимо удвоения скидки на наши основные продукты питания, такие как фрикадельки, рыба, морепродукты и картофель, мы также уделяем особое внимание товарам, полезным для экономии энергии и воды, таким как водосберегающие краны, лампочки, одеяла и бытовая техника", — заявил в сообщении руководитель розничных операций Ingka Group Толга Онку (Tolga Öncü).

В заявлении отмечается, что меры поддержки являются частью целостного подхода Ingka Group к энергетическому кризису и росту стоимости жизни, который также включает в себя "действия по экономии энергии в собственной деятельности компании и дальнейшему переходу на возобновляемые энергоносители".