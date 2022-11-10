МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза, но Россия имеет достаточно ресурсов для его покрытия, заявил глава Cчетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT. Минфин направил 259,7 миллиарда рублей на покрытие дефицита бюджета

"Да, дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов в силу неопределенностей и, может быть, возникновения более сложных ситуаций с экспортом энергоносителей. С другой стороны, у России имеется большой запас прочности, прежде всего в виде резервов, накопленных в предыдущие годы, в том числе от успешной продажи нефти", — сказал Кудрин.

"Поэтому в ближайшие три года мы можем не беспокоиться о том, что России придется сложно. Конечно, ресурсы для покрытия бюджетного дефицита у нас имеются", – добавил он.

Утвержденный Госдумой в первом чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы предполагает дефицит в течение всего трехлетнего периода: в 2023 году он ожидается на уровне 2% ВВП, в 2024 году – снизится, по прогнозу, до 1,4% ВВП, а в 2025 году – до 0,7% ВВП.