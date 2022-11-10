МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо в ходе своего визита в Париж, Лондон и Брюссель 7-9 ноября обсудил с руководителями финансового и энергетического секторов региона перспективы снижения доходов России, следует их опубликованного американским ведомством заявления. Минфин США разъяснил детали "ценового потолка" на российскую нефть

"Заместитель министра также встретился с руководителями финансового и энергетического секторов, чтобы услышать от них перспективы сокращения доходов (Владимира) Путина и сделать так, чтобы Россия не получала прибыль", — говорится в тексте документа.

Адейемо также обсудил с иностранными партнерами координацию по санкциям и ведению потолка цен на российскую нефть, а также дальнейшую экономическую поддержку Украины.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что страна не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.