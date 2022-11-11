МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту), сообщает издание "Страна" со ссылкой на внутренний циркуляр Национального банка Украины (НБУ).

В документе выписаны "сценарии, в которых на срок от нескольких суток до месяца не гарантируется стабильное обеспечение городов и регионов Украины электрической энергией". Документ рассчитан на системно важные банки, в число которых сейчас входит 14 структур.

Согласно НБУ, оповещенные финучреждения, в частности, обязаны закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных и не менее чем на 7 дней с постоянным пополнением запасов.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.