МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Председатель британского правительства Риши Сунак намерен ввести режим строгой экономии, включая сокращение финансирования школ, полиции, муниципалитетов и транспортной сферы, ради значительного снижения госрасходов, пишет Times. Миллиарды обещаний: подрежет ли Европа Украине денежный поводок?

По данным газеты, премьер-министр и министр финансов Джереми Хант планируют замедлить рост государственных расходов после 2025 года до одного процента с целью закрытия "черной дыры" в бюджете страны в размере 55 миллиардов фунтов (более 62 миллиардов долларов) к 2027-2028 годам и сохранять около 25 миллиардов фунтов (более 28 миллиардов долларов) в год.

"Сокращения больше всего коснутся незащищенных областей, таких как бюджет министерства внутренних дел, министерства юстиции, транспортного сектора и муниципалитетов", — отметило издание.

Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении государственных расходов в условиях улучшения состояния британских финансов.

Глава британского Минфина ранее в пятницу в эфире телеканала Sky News признался в наличии "очень значительного пробела" в госфинансах страны. Ранее Британское казначейство сообщало, что Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.