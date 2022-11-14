МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Русагро" ожидает капзатраты в 2023 году на уровне 2022 года — они могут составить 15-16 миллиарда рублей, но без учета возможных сделок по покупке активов, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Александр Тарасов. "Русагро" изучает возможности для перерегистрации бизнеса в России

"В этом году мы ожидаем, что капекс составит 15-16 миллиардов рублей совокупно, что примерно равно тому объему капекса, который у нас был в среднем за последние несколько лет", — сообщил Тарасов.

"Если говорить о следующем годе, то предварительно мы видим похожий объем капекса, если не будет никаких дополнительных инвестиций и сделок по приобретению активов", — добавил он.

Он уточнил, что компания говорит о неком органическом капексе, связанном с ростом эффективности производства — в частности, это реализация проектов по расширению мощностей на масложировых заводах в Саратовской области и ряд похожих проектов, связанных с модернизацией существующих активов и ростом их эффективности.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.