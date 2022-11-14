Объем наличных в обращении в России растет пятый месяц подряд
ЦБ: объем наличных в обращении в России достиг 15,5 триллиона рублей на 1 ноября
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в Российской Федерации в октябре рос пятый месяц подряд. По состоянию на 1 ноября он достиг 15,5 триллиона рублей, увеличившись на 2,2% по сравнению со значением на 1 октября, сообщил Банк России.
Объем же денежной базы в широком определении по состоянию на 1 ноября составил 20,81 триллиона рублей после 21,09 триллиона на 1 октября.
Таким образом, за месяц показатель снизился на 280,7 миллиарда рублей или на 1,3%
Денежная база в широком определении также включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России объемом 2,72 триллиона рублей, обязательные резервы объемом 145,9 миллиарда рублей и депозиты кредитных организаций в Банке России объемом 2,46 триллиона рублей.
https://1prime.ru/finance/20221114/838818854.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.