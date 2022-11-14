МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в Российской Федерации в октябре рос пятый месяц подряд. По состоянию на 1 ноября он достиг 15,5 триллиона рублей, увеличившись на 2,2% по сравнению со значением на 1 октября, сообщил Банк России. Кудрин заявил о наличии резервов в случае дефицита бюджета

Объем же денежной базы в широком определении по состоянию на 1 ноября составил 20,81 триллиона рублей после 21,09 триллиона на 1 октября.

Таким образом, за месяц показатель снизился на 280,7 миллиарда рублей или на 1,3%

Денежная база в широком определении также включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России объемом 2,72 триллиона рублей, обязательные резервы объемом 145,9 миллиарда рублей и депозиты кредитных организаций в Банке России объемом 2,46 триллиона рублей.