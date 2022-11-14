МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ, которая предоставляет ему право в 2023 году выпустить рублевые госбумаги на сумму до 800 миллиардов рублей для обмена на ранее выпущенные госбумаги, номинированные в иностранной валюте. Госдума поддержала право правительства не изымать заем, предоставленный ВТБ

Согласно поправке, правительство "вправе в 2023 году в целях снижения объема государственного внешнего долга Российской Федерации принимать решения о размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации в валюте Российской Федерации номинальной стоимостью до 800 000 000 тыс. рублей в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте, по согласованию с их владельцами, с превышением верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации".

"Это даст возможность снизить объем государственного внешнего долга и, соответственно, приведет к сокращению валютных рисков, сопряженных с его обслуживанием", — пояснила на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.

При этом, согласно поправке, госбумаги РФ, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменены только на госбумаги РФ в российских рублях с равными или более длительными сроками их погашения. Обмен госбумаг РФ осуществляется по их рыночной стоимости (оценке), определяемой правительством. Причем Банк России вправе получать государственные ценные бумаги РФ в рублях при их первичном размещении в рамках обмена принадлежащих ЦБ госбумаг РФ, номинированных в иностранной валюте.