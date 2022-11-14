МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Visa Inc, крупнейшая в мире платежная система, в воскресенье заявила, что разрывает мировые соглашения по кредитным картам с обанкротившейся криптобиржей FTX. Криптобиржа FTX заявила о банкротстве

"Ситуация с FTX плачевна, и мы внимательно следим за ее развитием", — заявил агентству Reuters представитель Visa.

"Мы разорвали мировые соглашения с FTX, а ее американская программа по выпуску дебетовых карт теперь сворачивается эмитентом", — добавила компания.

В начале октября FTX и Visa объявили о расширении партнерства, в том числе о планах запустить в 40 новых странах привязанные к счету дебетовые карты Visa.