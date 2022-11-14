2022-11-14T18:51:43+03:00
2022-11-14T18:51:43+03:00
2022-11-14T18:51:43+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20221114/838819429.html
Visa прекратила действие мировых соглашений по дебетовым картам с FTX
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Visa Inc, крупнейшая в мире платежная система, в воскресенье заявила, что разрывает мировые соглашения по кредитным картам с обанкротившейся криптобиржей FTX. "Ситуация с FTX... ПРАЙМ, 14.11.2022
финансы, новости, мир, visa, ftx, банкротство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Visa Inc, крупнейшая в мире платежная система, в воскресенье заявила, что разрывает мировые соглашения по кредитным картам с обанкротившейся криптобиржей FTX.
"Ситуация с FTX плачевна, и мы внимательно следим за ее развитием", — заявил агентству Reuters представитель Visa.
"Мы разорвали мировые соглашения с FTX, а ее американская программа по выпуску дебетовых карт теперь сворачивается эмитентом", — добавила компания.
В начале октября FTX и Visa объявили о расширении партнерства, в том числе о планах запустить в 40 новых странах привязанные к счету дебетовые карты Visa.