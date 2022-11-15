ЦБ: правительство предоставит банкам ликвидность на 169 миллиардов рублей 16-22 ноября
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 16 по 22 ноября предоставит ликвидность банковскому сектору на 169 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 9 по 15 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 190 миллиардов рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 86 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 4 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,075 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 15 ноября) в объеме 2,15 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/finance/20221115/838826283.html