МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 16 по 22 ноября предоставит ликвидность банковскому сектору на 169 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Финансист научил, как отличить "хороший" долг от "плохого"

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 9 по 15 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 190 миллиардов рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 86 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 4 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,075 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 15 ноября) в объеме 2,15 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.