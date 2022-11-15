МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Глава Евросовета назвал "рецепт" решения мировых кризисов

"Наш базовый прогноз исходит из того, что глобальная экономика будет развиваться в рамках уже сформированных трендов. Центральные банки справятся с раскручиванием инфляции, повышая ставки. Конечно, более высокие ставки будут сдерживать рост, но масштабного кризиса удастся избежать, и мировая финансовая система сохранит устойчивость", — сказала она.