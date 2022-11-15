МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Сейчас признаков перегрева на рынке ипотеки нет, а темпы роста далеки от прошлого года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Набиуллина описала новую модель российского бизнеса

"Хотя темпы роста далеки от прошлого года — тогда был темп роста ипотеки 21% благодаря льготной ипотеке — на наш взгляд, даже были уже признаки перегрева. Сейчас их нет. Но нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку якобы предлагают буквально нулевую", — сказала она.

Регулятор в середине октября опубликовал доклад, в котором указал, что программы льготной ипотеки от застройщиков по экстремально низким ставкам несут риски для заемщиков и создают системные риски для рынка.

Банк России даже смоделировал сценарий ипотечного кризиса в стране на фоне популярности ипотеки с экстремально низкими ставками: может возникнуть спираль снижения цен, банки и население понесут потери, потребуется дополнительный рост бюджетных расходов