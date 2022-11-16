Мишустин поручил увеличить выплаты многодетным семьям в ДФО
Мишустин поручил увеличить выплаты многодетным семьям до миллиона рублей в ДФО
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруда, Минфину и правительству Приморского края увеличить выплаты многодетным семьям до миллиона рублей для погашения ипотеки на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Минтруду и Минфину вместе с правительством Приморского края (выбран в качестве пилотного региона) поручено проработать вопрос увеличения поддержки семей, где после 1 января 2023 года родится третий ребенок. Речь идет о помощи с погашением ипотеки", — сказано в релизе.
Отмечается, что размер выплат предлагается увеличить до миллиона рублей.
Подчеркивается, что поручение должно быть исполнено до 31 декабря 2022 года.
Добавляется, что Минстрой, Минвостокразвития, "ДОМ.РФ" и местные власти должны будут обеспечить в ДФО строительство не менее десяти тысяч арендных квартир для проживания студентов и специалистов с низкой оплатой. Вопрос проработают до 1 марта 2023 года, уточняют в пресс-службе.
https://1prime.ru/finance/20221116/838838018.html
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