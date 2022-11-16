МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруда, Минфину и правительству Приморского края увеличить выплаты многодетным семьям до миллиона рублей для погашения ипотеки на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Мишустину рассказали о переводе документов в цифру

"Минтруду и Минфину вместе с правительством Приморского края (выбран в качестве пилотного региона) поручено проработать вопрос увеличения поддержки семей, где после 1 января 2023 года родится третий ребенок. Речь идет о помощи с погашением ипотеки", — сказано в релизе.

Отмечается, что размер выплат предлагается увеличить до миллиона рублей.

Подчеркивается, что поручение должно быть исполнено до 31 декабря 2022 года.

Добавляется, что Минстрой, Минвостокразвития, "ДОМ.РФ" и местные власти должны будут обеспечить в ДФО строительство не менее десяти тысяч арендных квартир для проживания студентов и специалистов с низкой оплатой. Вопрос проработают до 1 марта 2023 года, уточняют в пресс-службе.